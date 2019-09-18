محامي سنودين: روسيا حاولت تجنيد موكلي لكنها لم تنجح

أصر محام يمثل الموظف السابق الهارب لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، (سي.آي.إيه)، إدوارد سنودين، في موسكو، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة الروسية لم تنجح في محاولتها لتجنيد عميل الاستخبارات الأمريكي السابق.

وأضاف المحامي، أناتولي كوشيرينا في تصريحات نقلتها وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيتان "فور وصول سنودين إلى روسيا، حاول أشخاص من جهاز الأمن الاتحادي(إف.إس.بي) تجنيده. لكنه رفض الاتفاق".

وأوضح كوشيرينا أن رفض سنودين التعاون مع الاستخبارات الروسية هو سبب طول مدة النظر في طلبه للجوء.

وقضى سنودين أكثر من شهر في صالة في مطار بموسكو في عام 2013، لدى وصوله كهارب حتى منحته السلطات الروسية حق اللجوء، ويُعتقد أنه يعيش في روسيا منذ ذلك الحين.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، رفعت أمس الثلاثاء، دعوى قضائية مدنية ضد سنودين من أجل الحصول على المكاسب التي قد يحصل عليها الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية من كتاب جديد ينشره.

وتؤكد الدعوى فى القضية إنها لا تسعى إلى وقف نشر أو وقف توزيع المذكرات والتي تحمل عنوان "بيرمنينت ريكورد " التي تدور بشكل جزئي حول عمله لصالح الحكومة وتسريباته عن برامج المراقبة لدى الحكومة.

وقالت الحكومة إن سنودين وقع على اتفاقيتي عدم إفصاح مع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي لتنظيم التسريب، وتزعم القضية أن سنودين لم يتقدم بطلب لمراجعة ما قبل النشر كما تنص الاتفاقيتين.

وأكد مساعد المدعى العام جودي هانت: "لن نسمح لأفراد بإثراء أنفسهم على حساب الولايات المتحدة، دون الوفاء بالتزاماتهم الخاصة بمراجعة ما قبل النشر".