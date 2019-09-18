إصابة 10 أشخاص في تفجير انتحاري بإقليم «نانجرهار» شرق أفغانستان

أعلن جولزادا سناجار، المتحدث باسم إدارة الصحة العامة بإقليم "نانجرهار" شرق أفغانستان، اليوم الأربعاء، إصابة عشرة أشخاص في التفجير الانتحاري الذي وقع بمدينة "جلال أباد" عاصمة الإقليم، مشيرا إلى أن الجرحى بينهم سيدة وطفل.

من جانبه، أكد المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، وقوع التفجير بمدينة "جلال أباد"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا التفجير حتى الآن إلا أن حركة "طالبان" وتنظيم "داعش" ينشطان في مناطق شرق أفغانستان بشكل كبير.