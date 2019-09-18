المالكي: السعودية قادرة على الدفاع عن بنيتها التحتية وهجوم أرامكو يستهدف العالم برمته

•إيران حاولت تزييف الحقائق والهجوم على أرامكو جاء من الشمال وهي من يقف خلفه

• لديهم أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب بالمنطقة عبر وكلائها





قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، إن السعودية قادرة على الدفاع عن بنيتها التحتية، لافتًا إلى أن الهجوم على أرامكو لا يستهدف السعودية فقط بل يستهدف العالم برمته.

وأضاف في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن لديهم أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب بالمنطقة عبر وكلائها، داعيًا المجتمع الدولي للاعتراف بالاعتداءات الإيرانية الخبيثة.

وتابع: «إيران حاولت تزييف الحقائق والهجوم على أرامكو جاء من الشمال، وهي من يقف خلفه، والهجوم يُظهر أن النظام الايراني يستهدف المدنيين والبنى التحتية، واستهداف المنشآت النفطية هدفه التأثير على الاقتصاد العالمي».

وأكمل: «الهجوم على أرامكو جاء من الشمال، وإيران هي التي صنعت هذه الأسلحة، حيث تم استخدام صواريخ دقيقة، والهجوم كان ممنهجا عبر صواريخ كروز وطائرات مسيرة وذات منشأ إيراني، فنوع الأسلحة المستخدمة لا تمتلكها ميليشيات الحوثي»، مشيرًا إلى أنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم.

وأوضح أنه سيتم مواصلة التحقيقات؛ لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ المسيرة، معقبًا: «لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب بالمنطقة عبر وكلائها، واستخدام الوكلاء والميليشيات لاستهداف السعودية، ومسؤولية وقف الأعمال الإرهابية لإيران تقع على عاتق المجتمع الدولي».

وأعلنت الرياض، يوم السبت الماضي، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعة "الحوثي" اليمنية المسؤولية عن الهجوم.