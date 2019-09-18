الدنمارك تحتجز سويديا مشتبها به في انفجار مبنى الضرائب بكوبنهاجن لحين محاكمته

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قضت محكمة دنماركية اليوم الأربعاء بحبس رجل مشتبه بتورطه في انفجار استهدف مبنى وكالة الضرائب الدنماركية في كوبنهاجن الشهر الماضي لحين محاكمته.

وذكرت الشرطة في كوبنهاجن أنه تم القبض على الرجل السويدي /23 عاما/ أمس الثلاثاء في مطار كوبنهاجن.

وكان الرجل مطلوبا على خلفية تفجير وقع في 6 آب/أغسطس الماضي، وأسفر عن تحطيم نوافذ وألحق أضرارا بواجهة المبنى. وأصيب أحد المارة بجروح طفيفة بسبب الحطام المتناثرة، ولم يصب الشخصان اللذان كانا داخل المبنى وقت الانفجار بأذى.

ووفقا لقرار محكمة مدينة كوبنهاجن، سيظل الرجل محتجزا حتى يوم 24 سبتمبر الجاري .

وتم عقد جلسة مغلقة اليوم الأربعاء بناء على طلب الشرطة والادعاء، حيث إن التحقيقات لا تزال جارية.

وقال ممثل الادعاء أندرياس كريستنسن: "نحقق فيما إذا كان هناك مشتبه بهم آخرون ما زالوا مطلقي السراح".

وذكرت الإذاعة الدنماركية من داخل المحكمة أن المشتبه به أنكر تورطه في التفجير.

وتم ترحيل مواطن سويدي آخر /22 عاما/ إلى الدنمارك نهاية الشهر الماضي بعد القبض عليه في مدينة مالمو، جنوبي السويد، وهو رهن الاحتجاز حتى مثوله أمام المحاكمة في 24 أيلول/سبتمبر بالدنمارك، بعد جلسة استماع مغلقة أيضا.

وبحسب لائحة الاتهام، يشتبه أن الرجلين نقلا القنبلة التي استخدمت في التفجير من السويد إلى الدنمارك.

يشار إلى أن كوبنهاجن متصلة بمالمو، ثالث أكبر مدن السويد، بخط سكك حديد أوريسوند، وأيضا بجسر للمركبات.

وتم احتجاز سويديين آخرين لفترة قصيرة في إطار القضية، ولكن تم إطلاق سراحهما بعد ذلك. ولم تعلن الشرطة عن الجريمة التي كان يشتبه بأنهما ارتكباها.