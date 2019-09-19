«هيومن رايتس ووتش» تتهم فنزويلا بارتكاب جرائم قتل في مناطق معارضة لمادورو

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن وحدة تابعة للشرطة الفنزويلية نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القانون في مجتمعات فقيرة غير مؤيدة للرئيس نيكولاس مادورو.

وأظهرت أرقام كشفتها المنظمة أن قوات الأمن قتلت نحو 18 ألف شخص في جرائم بزعم "مقاومة السلطات" منذ عام 2016 .

وأوضحت المنظمة أن العديد من جرائم القتل هذه تنسب لقوة خاصة في فنزويلا أنشأت في عام 2017 .

وفي تسع حالات تحققت منها المنظمة، ارتدى أفراد من القوة ملابس سوداء، وأحيانا أقنعة تزلج "ووصلوا في شاحنات سوداء لا تحمل لوحات معدنية واقتحموا منازل قي أحياء فقيرة"، وفقا لبيان المنظمة.

وأضاف: "كان العملاء يخرجون الضحايا من أفراد العائلات إلى خارج المنازل قبل قتلهم. وقال أفراد بعض العائلات إن العملاء كانوا يتلاعبون بمسرح الجريمة وبالأدلة".

وقال خوسيه ميجيل فيفانكو، مدير إدارة الأمريكيتين فيه"يومن رايتس ووتش" إنه "في خضم أزمة اقتصادية وإنسانية تضرب الفقراء أكثر من غيرهم... تقوم قوات الأمن الفنزويلية بتنفيذ القانون بأيديها، من خلال القتل والاعتقال التعسفي لأشخاص بزعم ارتكباهم جرائم، من دون أي دليل".