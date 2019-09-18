أكد أحمد فهيم نائب رئيس بتروجت، أن الأندية الثلاثة الهابطة للقسم الثاني، بتروجت والنجوم والداخلية، لن تحضر قرعة القسم الثاني غدًا في اتحاد الكرة.

قال فهيم في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "قررنا مقاطعة القرعة غدًا، اتحاد الكرة عليه تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم بإلغاء هبوطنا".

وتابع: "الأهلي إذا خسر الدوري كان سيلغي المسابقة"، مشيرًا إلى أن الأندية الثلاثة الهابطة اجتمعت مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد لمناقشة الأمر معه، وأكد أنه تم عرض الملف على الشئون القانونية ولم يصل رد بعد.