محكمة تركية تأمر باستمرار احتجاز موظف تركي بالقنصلية الأمريكية

أمرت محكمة في إسطنبول، اليوم الأربعاء، باستمرار احتجاز موظف تركي بالقنصلية الأمريكية موقوف منذ نحو عامين، للاشتباه في صلته بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنه تم إرجاء نظر قضية متين توبوز للحادي عشر من ديسمبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن توبوز موقوف منذ أكتوبر من عام 2017 بسبب علاقاته المزعومة برجل الدين التركي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قام بها فصيل من الجيش التركي في يوليو من عام 2016.

ويواجه توبوز اتهامات بالتواصل بصورة متكررة مع مسؤولين أمنيين يواجهون اتهامات بأنهم على صلة بجولن، ويطالب الادعاء المحكمة بمعاقبة توبوز بالسجن مدى الحياة.

ووفقا للأناضول، فإن توبوز ينفي جميع التهم الموجهة له، وقال للمحكمة :"تجري معاقبتي بهذا الاحتجاز، أريد استعادة حريتي".