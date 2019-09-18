 كوريا الجنوبية والسعودية تتفقان على التعاون في إنشاء مفاعلات نووية صغيرة الحجم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية والسعودية تتفقان على التعاون في إنشاء مفاعلات نووية صغيرة الحجم

سول - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 10:45 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 10:45 ص

اتفقت الحكومة الكورية الجنوبية مع المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون في إنشاء المفاعلات النووية الصغيرة الحجم والمعروفة باسم "سمارت".

وذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، أنها وقعت مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية على مذكرة التفاهم للتعاون الشامل في مجال البحث والتطوير النووي الثلاثاء على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء اليوم الأربعاء.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون البلدان في عملية الترخيص للتصميم القياسي للمفاعلات النووية "سمارت" وإنشائها.

واتفق البلدان على تطوير الجيل القادم من "سمارت" وتعزيز التعاون التقني من أجل إنشاء "سمارت" وتسويقها.

كما اتفقا أيضا على افتتاح مركز أبحاث مشترك للطاقة النووية بحلول نهاية العام الجاري لدعم تأسيس مركز أبحاث للطاقة النووية في السعودية.

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