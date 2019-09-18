قافلة علاجية من الأورمان وجامعة المنيا لأهالي قرية بني صامت ببني مزار

قال اللواء ممدوح شعبان مديرعام جمعية الأورمان، إنه بالتعان مع مستشفى المنيا الجامعي، وقعت الجمعية الكشف الطبي على أهالي قرية بني صامت مركز بني مزار بمحافظة المنيا، استكمالًا لأنشطة الجمعية في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين .

وأكد شعبان، أنه يتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، كما يتم صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنيا سبق لها ونفذت عددًا كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، فضلًا عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.