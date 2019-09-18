ضبط 31 طن أسمدة أزوتية مدعمة داخل مخزنيين بكوم أمبو في أسوان

ضبطت مباحث التموين بأسوان، اليوم، 31 طنا من الأسمدة الأزوتية المدعمة، بعد مداهمة مخزنين بمدينة كوم أمبو.

وقال حسام العربى مدير التموين، إنه تم القبض على أصحاب هذه المخازن بتهمة الإتجار فى هذه الأسمدة الزراعية فى السوق السوداء، وخاصة أنها غير مرخص بتداولها إلا من خلال الجمعيات أو البنوك الزراعية.

وأكد العربي أن توجيهات محافظ أسوان هى تشديد الرقابة التموينية على الأسواق المحلية، ومنع أى محاولات لاحتكار أى سلعة وسعى بعض التجار الجشعين لخلق سوق سوداء بما يمثل عبء على البسطاء من المواطنين والتى تحرص الدولة على توجيه الدعم لهم بعيداً عن التلاعب أو توجيهه بشكل خاطئ عن الغرض المخصص له.