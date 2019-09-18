إزالة ورفع 614 حالة إشغال وتعد على أرض زراعة وأملاك دولة في بني سويف

استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، نتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة وجيه عبد الرازق، وفي حضور اللواء أشرف شعراوي مساعد مدير الأمن، المقدم حاتم الديب رئيس قسم شرطة المرافق، وعبد الحي سيد، نائب رئيس المدينة، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 520 حالة إشغال متنوعة من شارع جسر إسلام حتى الدائري وشارعي ترعة البوصة، وعبد السلام عارف وحي الأباصيري، وعدد الشوارع الجانبية والفرعية، والتي شملت: تندات وباعة جائلين واستندات وإعلانات عشوائية ومخالفة، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء.

وفي مجال مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة، تمكنت خلالها من إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة تزيد عن فدانين، وإزالة 20 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 5700 متر بدائرة بياض العرب شرق النيل، بحضور اللواء أشرف شعراوي مساعد مدير الأمن، والعميد هشام فريد مأمور المركز، والأستاذ على يوسف نائب رئيس الوحدة المحلية، والأستاذ أحمد عبد العليم مدير إدارة الأملاك ببني سويف.

وأكد المحافظ استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.