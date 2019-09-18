مسابقة عالمية للجزارين في كاليفورنيا 2020

تنطلق مسابقة عالمية تسمى "التحدي العالمي للجزارين 2020 " في ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 5 سبتمبر العام المقبل.

وذكرت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية أن تحدي الجزارين العالمي هو مسابقة دولية يتنافس فيها جزارون من أنحاء العالم لنيل لقب أحسن ممارس عالمي لمهنة الجزارة، وغالبا ما يشار للمسابقة على أنها "أوليمبياد اللحوم".

وأوضحت الصحيفة أن الفريق اليوناني المشارك، والذي يضم موهوبين في المهنة من أنحاء البلاد، بدأ تدريباته بالفعل لخوض التحدي.

ويلتقي قادة الفرق المشاركة في المسابقة من 16 دولة ، في ساكرامنتو من 24 – 28 سبتمبر الحالي في لقاء تعارفي، ولتبادل التوجيهات والإرشادات مع منظمي المسابقة، وأيضا لإجراء مقابلات مع الصحافة.

وكانت مسابقة الجزارة العالمية السابقة قد عقدت في بلفاست بأيرلندا الشمالية في عام 2018، حيث فاز الفريق اليوناني بالمرتبة الأولى على "أفضل برجر في العالم".