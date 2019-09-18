 أوغندا وشركة روساتوم الروسية توقعان اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة النووية - بوابة الشروق
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أوغندا وشركة روساتوم الروسية توقعان اتفاقا للتعاون في مجال الطاقة النووية

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 7:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 7:54 م

أعلنت وزارة الطاقة والتنمية المعدنية في أوغندا اليوم الأربعاء توقيع اتفاق مع شركة روساتوم الروسية للطاقة بشأن استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاتفاق يركز على تطوير البنية التحتية النووية لأوغندا وانتاج وتطبيق النظائر المشعة من أجل الاستخدام الصناعي والصحي والزراعي.

وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف أيضا لتعزيز السلامة النووية والإشعاعية بالإضافة إلى تقديم التدريب للأوغنديين.

وكانت أوغندا قد أعلنت وضع دراسة مبدئية في يونيو الماضي من أجل إقامة مشاريع نووية لتوليد 2000 ميجا وات.


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