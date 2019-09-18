شركة البريقة تعلن انفصالها عن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الأربعاء انفصالها عن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية التابعة لحكومة الوفاق

وقال الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط عادل بن دردف في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ) "إن الشركة قررت اليوم رفع الظلم الواقع عليها من المؤسسة الوطنية للنفط في غرب ليبيا، وبهذا الصدد أعلنت الشركة اليوم عن إقالة مجلس الإدارة المكلف من العاصمة طرابلس وتعيين لجنة جديدة ستبدأ بمباشرة عملها من الآن بعيدا عن تسلط الموسسة الوطنية للنفط ".

وأضاف بن دردف أن "شركة البريقة هي المسؤولة عن تسويق النفط في أكبر المدن والمناطق في شرق وجنوب ليبيا، وما تم من المؤسسة الوطنية للنفط هو إقصاء عملها ومسك الإمداد من الغاز والمحروقات لديها، واليوم قمنا بعملية جراحية لإنقاذ الشركة من التسلط المفروض علينا".

من جانبه،علق مدير مكتب الإعلام للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي أسامة ماضي في تصريحات لصحيفة "صدى الاقتصادية" الليبية، قائلا إن انفصال الشركة جاء بعد رفض المؤسسة في غرب البلاد إرسال شحنات وقود الطائرات إلى مستودعات شرق البلاد.

وأضاف ماضي قائلا إن الشركة ستعمل باستقلالية لتوفير الوقود في مستودعاتها في شرق البلاد والجنوب.