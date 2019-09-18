الهند تحظر السجائر الإلكترونية وسط قلق عالمي من مخاطرها على الصحة

أعلنت الهند حظر السجائر الإلكترونية، وسط تزايد المخاوف من المخاطر الصحية المرتبطة بتدخين أجهزة النيكوتين التي لا تطلق دخانا، والمنتشرة بين المراهقين.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أعلنت الحكومة الهندية عقب اجتماع لها اليوم الأربعاء، أنها ستحظر إنتاج السجائر الإلكترونية وبيعها.

وكان يُنظر إلى هذه السجائر باعتبارها بديلا آمنا لمساعدة المدخنين في الإقلاع عن تدخين السجائر المعتادة، إلا أنها أصبحت هدفا لهجوم واسع في الولايات المتحدة، خاصة لانتشارها بين الشباب.

ويظهر قرار الهند أن هذه الصناعة أصبحت تخضع لمراقبة دقيقة في دول أخرى أيضا، بعدما تسببت مؤخرا في انتشار مرض رئوي غامض تسبب في مقتل ستة أشخاص في الولايات المتحدة، فضلا عن إصابة المئات.

وتُشبع السجائر الإلكترونية لمستخدميها الرغبة في استنشاق النيكوتين وليس دخان التبغ، وقد زادت شعبيتها بصورة كبيرة في السنوات القليلة الماضية بعد انتشارها بنكهات تشبه الحلوى وبأجهزة أنيقة.

ووصفت هيئة "سيرجن جنرال" الأمريكية السجائر الإلكترونية بأنها "وباء"، بعدما وجدت الحكومة أن خمسة ملايين طفل أمريكي قالوا إنهم دخنوا السجائر الإلكترونية هذا العام.