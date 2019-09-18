محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يكرمان المشاركين في مشروع تطوير قرية كفر فرسيس

شهد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة لتسليم دروع وشهادات الشكر والتقدير لمشروع تطوير قرية كفر فرسيس بمركز بنها، والتى قامت الجامعة بتنفيذها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم وتنمية القري والمناطق العشوائية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

جاء ذلك، بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان البيطار، المشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع، والدكتور هشام البطش، المشرف على الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع، وعمداء الكليات المشاركة في تنفيذ المشروع والوكلاء، وعدد من الأجهزة التنفيذية والتعليمية والرياضية ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وقال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إننا نرى اليوم حصاد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالقرية المصرية، مشيرا إلى أن المحافظة بها العديد من القرى التي تحتاج إلى دعم الجهود لتطويرها.

وأضاف المحافظ أن جامعة بنها ستظل شريكا أساسيا لإحداث التنمية المستدامة في كل المجالات للمساهمة في تقدم ورقيّ المجتمع باعتبارها بيت الخبرة للمحافظة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من أفكار وعلماء الجامعة في تطوير قرى القليوبية.

وأكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية لأنها مبادرات حقيقية الهدف منها هو تقديم أفضل خدمة لأهالي القرى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع محافظ القليوبية على اختيار قرية كفر فرسيس لتطويرها في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، بتفعيل الدور المجتمعي للجامعات المصرية خلال شهور فصل الصيف.

وأضاف السعيد أن تنفيذ مبادرة تطوير قرية كفر فرسيس هو أصدق دليل على أرض الواقع وتدعيم لرسالة جامعة بنها المجتمعية، مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية لتطوير القرية كانت تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة وخدمات البنية الأساسية، وذلك من خلال تنظيم قوافل صحية وبيطرية وزراعية وبرامج لمحو الأمية، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية تخدم احتياجات أهالي القرية، مؤكدا أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي القليوبية.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان البيطار، المشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة بدأت في تنفيذ مشروع تطوير قرية كفر فرسيس منذ شهر يونيو الماضي، من خلال الإعداد والبدء الفعلي في تنفيذ المبادرة خلال شهري يوليو وأغسطس، مشيرة إلى أن المبادرة شاكت فيها 13 كلية من كليات الجامعة، وتعد تجربة ثرية ونموذج للتعاون الكامل والمثمر بين جامعة بنها والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني.

وأضافت البيطار أن الجامعة قامت بعمل استبيان لاستطلاع آراء الأهالي حول المشكلات التي يعانون منها على أرض الواقع، مؤكدة أن هناك 8 قرى في القليوبية سوف تعمل الجامعة على تطويرها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه وجه المهندس ممدوح لطفي جودة، عمدة قرية كفر فرسيس، الشكر لمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، لتطوير القرية لتصبح قرية نموذجية، كما وجه الشكر لجميع الاجهزة التنفيذية والقائمين على المبادرة وأساتذة الجامعة لدورهم في تنمية قرية كفر فرسيس وحل الكثير من المشاكل التي كانت تواجه الأهالي.

وأكد الدكتور إبراهيم راجح، مقرر الفريق التنفيذي لتطوير القرية، أن أعمال التطوير شملت المجال الصحي والقوافل الطبية، إضافة إلى مجال خدمة البيئة والبنية الأساسية، وتمهيد ورصف الطرق وعمل دراسة للصرف الصحي وتحليل المياه، وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد ومكافحة الحشرات.

وفي مجال الزراعة والثروة الحيوانية تم تنظيم قوافل بيطرية، وإرشاد زراعي للفلاحين والتدريب على المشروعات الصغيرة، كما شملت أعمال التطوير في مجال التعليم تنظيم دورات تدريبية للمعلمين ومحول الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن الاهتمام بالمدارس وعمل الصيانة اللازمة والتجميل، بالإضافة إلى تنظيم ندوات عن التغذية السليمة، واكتشاف المواهب الرياضية والفنية والموسيقية.

وفي نهاية الاحتفالية كرم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها عمداء الكليات المشاركة في تنفيذ مشروع تطوير القرية، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني والشركات المشاركة في أعمال التطوير وعدد من أهالي قرية كفر فرسيس.