إيران تؤكد زيارة وفد من حركة طالبان إليها بعد انهيار محادثاتها مع واشنطن

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، قيام وفد سياسي من حركة طالبان الأفغانية بزيارة العاصمة طهران مؤخرا، لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان، في أعقاب انهيار محادثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة.

أذاعت النبأ وكالة (إرنا) للأنباء، في نشرتها باللغة الانجليزية، اليوم الأربعاء.

وكان سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان قال في وقت سابق إن وفدا بقيادة عبد السلام حنفي نائب رئيس المكتب السياسي للحركة زار طهران قبل يومين للاجتماع مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الإيرانية.

وقال شاهين إن وفد طالبان أجرى محادثات بخصوص مشاريع التنمية الإيرانية في أفغانستان وكيفية حماية هذه المشروعات وكذلك سبل إشاعة السلام في أفغانستان.

وكان وفد طالبان زار العاصمة الروسية موسكو قبل طهران وأجرى هناك محادثات مع مسؤولين روس. وجاءت زيارة موسكو أيضا بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع طالبان، بعد سلسلة هجمات مروعة شنتها في كابول وأسفر إحداها عن مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي.