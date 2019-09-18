بومبيو يدين هجومي طالبان الأخيرين بأفغانستان

أدان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الهجومين الانتحاريين اللذين شنتهما حركة "طالبان" مؤخرا في إقليم "بروان" الواقع شمالي أفغانستان والعاصمة "كابول".

وقال بومبيو - في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء - إنه يجب أن تبدأ حركة "طالبان" في إظهار التزام حقيقي بإرساء السلام بدلا من مواصلة العنف والدمار اللذين يتسببان في إحداث أضرار فادحة للشعب الأفغاني ومستقبل بلادهم.

وكان 26 شخصا قد لقوا حتفهم فيما أصيب 42 آخرون جراء استهداف انتحاري مسيرة انتخابية للرئيس الأفغاني "أشرف غني" في إقليم "بروان".. في حين لقى 22 مدنيا على الأقل حتفهم وأصيب 38 آخرون عقب قيام انتحاري بتفجير المتفجرات التي كانت بحوزته بالقرب من مبنى وزارة الدفاع.

وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية مسئوليتها عن هذين الهجومين.