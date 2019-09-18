الكويت تدين بشدة التفجيرين الإرهابيين في أفغانستان

أدانت الكويت بشدة، التفجيرين الإرهابيين اللذين وقع إحداهما في العاصمة الأفغانية كابول، والآخر في إقليم باروان، وأسفرا عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك في برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجيرين الإرهابيين، اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين.

وأكد أمير الكويت موقف بلاده الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأفغاني.