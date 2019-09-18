المفوضية الأوروبية تؤكد وجود خطر واضح من بريكست دون اتفاق

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الأربعاء وجود خطر واضح في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، قائلا: إنه لا يمكن إحراز تقدم في طريقة معالجة المشاكل المتعلقة بالحدود مع أيرلندا حتى تقدم المملكة المتحدة مقترحات مكتوبة.

وأضاف يونكر - في خطاب له أمام أعضاء البرلمان الأوروبي نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - إن خطر عدم وجود صفقة أو التوصل إلى اتفاق لا يزال حقيقيا ولكن هذا سيكون اختيار الحكومة البريطانية.

وتابع: "إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد له في وقت سابق أنه يريد التوصل لاتفاق إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر بصفقة أو بدون".

ووصف يونكر محادثاته التي أجراها مؤخرا مع جونسون في لكسمبورج بـ"الودية والبناءة والإيجابية في بعض الأجزاء".

كما أكد أن المفوضية على استعداد للعمل يوميا صباحا ومساء لمحاولة إيجاد الحلول التقنية والسياسية المناسبة، إلا أنه في الوقت ذاته أعرب عن عدم ثقته من الوصول إلى هذا الهدف ، وأوضح يونكر أنه لم يتبق سوى القليل من الوقت، لكنه يتعين الاستمرار في المحاولة.

يذكر أنه من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، وتهدف المباحثات الجارية إلى تجنب خروج المملكة المتحدة بدون التوصل إلى اتفاق لما له من عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد.