عمليات بغداد: تفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية تابعة لداعش شرقي العاصمة العراقية

أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية تابعة لتنظيم "داعش" شرقي العاصمة.

وقالت القيادة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "القسم الهندسي في فرقة المشاة الحادية عشرة سيقوم بتفجير مسيطر عليه لعدد من المخلفات الحربية لعصابات "داعش" الإرهابية في معسكر حماد شهاب شرقي بغداد، لذا نسترعي انتباه المواطنين حال سماع دوي الانفجار".

يُشار إلى أن قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية في مناطق مختلفة من العاصمة.