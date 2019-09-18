رئيس جامعة الزقازيق يناشد الطلاب بالمشاركة في حملة «100 مليون صحة»

ناشد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الطلاب الجدد بالجامعة بسرعة إجراء الكشف الطبي وإجراء تحليل فيروس "سي"، ضمن حملة "100 مليون صحة".

وأشار شعلان، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنه في حالة ثبوت إيجابية التحاليل يتم توفير العلاج بالمجان.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجامعة في حفل استقبال طلاب كلية طب وجراحة الأسنان الجدد وتكريم المتفوقين دراسيًا ضمن مجال الأنشطة الطلابية الذي أقيم بقاعة "المنتديات"، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة الجمال، المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد زيدان، عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب.