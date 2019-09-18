 المنياوي: إقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي في برج العرب «خراب بيوت» - بوابة الشروق
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المنياوي: إقامة مباراة الإسماعيلي والأهلي في برج العرب «خراب بيوت»

تصوير : إسلام صفوت
تصوير : إسلام صفوت
زيـاد الميـرغـني
نشر فى : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 1:08 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 سبتمبر 2019 - 1:08 ص

أبدى صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي، استيائه من إقامة مباراة الدراويش أمام الأهلي، في الدوري الجديد، بملعب برج العرب في الإسكندرية بدلًا من ستاد الإسماعيلية.

قال المنياوي في تصريحات لبرنامج "الماتش على قناة صدى البلد: "الإسماعيلي منذ يناير الماضي يلعب خارج الإسماعيلية، ده خراب بيوت".

وتسائل: "لماذا الزمالك يأتي إلى الإسماعيلية والأهلي لا ؟، الإسماعيلية لم تفعل شيء للأهلي في الدوري آخر 10 أو 20 سنة ؟!".

وواصل أن الأمن قادر على تأمين مباريات الأهلي والإسماعيلي في الإسماعيلية حيث إن الأوضاع داخل البلاد حاليًا مميزة جدًا والأمن في الإسماعيلية نجح في تأمين مباريات أمم أفريقيا بجمهور.

تابع أن الإسماعيلي خاطب اتحاد الكرة رسميًا لمعرفة أسباب إقامة المباراة في برج العرب، مشيرًا إلى أن النادي ينتظر توضيح الأسباب الحقيقية لهذا القرار.


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