مدير المخابرات الأسترالية: الجاسوسية وحروب الشائعات أشد فتكا من الإرهاب

نبه دونكان لويس، مدير جهاز الأمن والمخابرات في أستراليا، إلى خطورة أنشطة التجسس المعادي على استقرار وأمن المجتمعات بما في ذلك عمليات التجسس الإلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات لتدمير الدول من داخلها.

وأكد لويس -الذي تولى مهام منصبه عام 2014- أن أنشطة التجسس قد تكون أشد ضررا ووطأة على استقرار الدول بصورة قد تفوق أنشطة الإرهاب، وكلاهما -بحسب تعبيره- يمس "الأمن الوجودي" لدول العالم.

جاء ذلك في محاضرة ألقاها مدير الأمن والمخابرات الأسترالي في معهد لوي للدراسات الأمنية بمقره في سيدني؛ تكريما له لقرب انتهاء خدمته كمدير للأمن والمخابرات الأسترالية مطلع الشهر القادم.

ووصف مدير المخابرات الأسترالية، موجها خطابه لشباب الدارسين، عمليات الاختراق الرقمي وما يصاحبها من أنشطة ضارة أخرى كنشر الشائعات وإثارة النعرات العرقية والدينية والنيل من القادة عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية بأنها "باتت السلاح الأقوى في عالم اليوم؛ لتفجير المجتمعات المستقرة من داخلها وحرفها عن مسار التنمية، بل ربما لصرف النظر عن محاربة الإرهاب ذاته".

وتوقع مدير الاستخبارات الأسترالي -الذي خدم لأكثر من 4 عقود في صفوف الجيش الأسترالي والجهاز الإداري للدولة قبل إسناد إدارة جهاز الاستخبارات الوطني إليه- اتساع نطاق أنشطة وعمليات التجسس والأنشطة الهدامة على مستوى العالم في الأعوام القادمة، وأكد أن الحروب النفسية وإطلاق الشائعات وجميعها من أعمال المخابرات تشكل تهديدا "وجوديا" على مجتمعات العالم المستقرة ويمس استمرار بقائها، في حين قد لا يكون "الإرهاب" كذلك إذا تمت مواجهته أمنيا ومجتمعيا.

وأضاف أن أعمال المخابرات المعادية والتصدي لها عادة ما لا تتم إذاعة معلومات عنها لحساسيتها في علاقات الدول، وربما يتطلب الأمر سنوات وعقود لكي تعرفها الشعوب، وقال: إن أستراليا هي هدف هام لأنشطة المخابرات والإرهاب معا.

وشدد على أن أستراليا واعية جدا لطبيعة تلك التحديات "الذكية والمستفيدة من وسائل الاتصال التكنولوجية"، وتحرص على تحصين أبنائها من تلك المؤثرات القاتلة سواء كانوا من أبناء البلاد الأصليين أو من الجاليات المهاجرة الوافدة إليها، كما أشار إلى أن أستراليا تعمل على زيادة الوعي بين سكانها بتلك التحديات وتعزز في الوقت ذاته من قدارتها على كشف أنشطة التجسس المضاد وأعمال التأثير الضار وحروب الشائعات.

كان البرلمان الأسترالي قد عقد، في مطلع الشهر الجاري، جلسة خاصة لمناقشة أشكال التهديد الاستخباري التي تهدد المجتمع الأسترالي منذ يونيو الماضي، وذلك على ضوء ما تبين من ضلوع عدد من الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين في أستراليا في أنشطة ذات طابع تجسسي وملاحقة أجهزة الأمن الأسترالية لهم؛ مما أثار حفيظة منظمات الدفاع عن الحريات وحقوق الصحافة المحلية والدولية هناك.

وفي إفادته أمام المشرعين الأستراليين، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات الأسترالي إن متابعة عمل بعض مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في أستراليا قد بينت قيامهم بأعمال تتجاوز حدود مهمتهم وتتعداها إلى أنشطة تخابر وجمع معلومات داخل المجتمع الأسترالي.

وأضاف أن الاستخبارات الأسترالية قد وثقت عمليات تسريب لوثائق ومعلومات ذات طابع سري لعدد من المراسلين الأجانب العاملين على أراضيها وتم نشر أجزاء منها في تقاريرهم، وتابع أن عمليات الملاحقة السرية بدأت في أبريل من العام الماضي ولا تزال قائمة، وأسفرت عن ضبط حالات تجسس تورط فيها مسؤولون أستراليون صغار سيتم تقديمهم إلى العدالة بعد انتهاء التحقيقات معهم.

وقال مدير المخابرات الأسترالي إن من بين تلك التقارير الصحفية مزاعم بقيام جهاز الاتصالات الأسترالي بالتجسس على هواتف المواطنين وجمع معلومات عنهم، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ أستراليا، ليبدو الأمر وكأنه فضيحة سياسية كبرى، وأكد لنواب البرلمان عدم صحة تلك التقارير، لكنه في الوقت ذاته لم ينف امتلاك جهازه لوحدة مراقبة هاتفية خاصة تعمل في إطار الضوابط القانونية لمكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات وجرائم التهريب، وغيرها من الجرائم التي ينظرها القضاء الأسترالي، وفي إطار جمع استدلالات توجيه الادعاء العام، نافيا أن يكون عامة الأستراليين مستهدفين من هذا العمل، وقال إن بريطانيا والولايات المتحدة لديهما أجهزة مماثلة كوكالة الأمن القومي الأمريكية وجهاز الاتصالات في بريطانيا.

وتحدثت -خلال الجلسة- هيثر كوك نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات في أستراليا، وأكدت أنه لا يجب إعطاء أي حصانات للصحفيين الدوليين أو المحليين حال انتهاكهم لقوانين الدولة الأسترالية أو المساس بأمنها واستقرارها وتعايش أبنائها بزعم حرية العمل الصحفي والإخباري.

وأشارت إلى أن الغطاء الصحفي لا يزال الأفضل لأجهزة المخابرات المعادية لزرع العملاء في بلدان العالم لسهولة تحركهم وقدرتهم على الولوج إلى مكاتب كبار المسؤولين والحصول منهم على معلومات.

وأضافت: "قد يحدث ذلك بالفعل، ومن واجبنا الحذر والإيقاع بكل من يتجاوز حدود عمله"، وقالت إن إعطاء أي تسهيلات استثنائية للصحفيين الأجانب أو المحليين لا يعني من وجهة نظرنا الأمنية "سوى إعطاء فرص أكبر لأجهزة الاستخبارات المعادية لاختراق الداخل الأسترالي وتحقيق أهدافها".