إندونيسيا تقول إن حرائق الغابات بدأت تهدأ

ذكر وزير إندونيسي -اليوم الأربعاء- أن حرائق الغابات التي دمرت أجزاء من جزيرتي "سومطرة" و"بورنيو" الإندونيسيتين بدأت تهدأ، فيما تواصل إندونيسيا مكافحة ضباب دخاني، أثار تحذيرات عبر الحدود في ماليزيا.

وأضاف وزير الأمن ويرانتو -في مؤتمر صحفي-: "عدد البؤر المشتعلة آخذ في التناقص، لكن مازالت حرائق في المستنقعات تبعث ضبابا يتجه إلى بلدان مجاورة، بما فيها ماليزيا"، مضيفا: "تحسنت الرؤية ولم يعد الكثير من الاشخاص يرتدون أقنعة".

وحذر ويرانتو من أن السلطات ستتخذ إجراءات قوية ضد أي شخص أو شركة، يتبين تسببه في اندلاع الحرائق.

وكانت الشرطة قد قالت أمس الثلاثاء إنها ألقت القبض على 218 شخصا على الأقل وحددت أسماء خمس شركات زيت نخيل وخشب، بوصفها المسؤولة عن الحرائق.

وكانت نوعية الهواء قد وصلت إلى مستويات غير صحية وأصبحت خطيرة في بعض الأجزاء من البلاد في الأسابيع الأخيرة، نتيجة للضباب الناتج من الحرائق في ستة أقاليم في سومطرة وبورنيو.

وقالت شركة "إيرنيف" الحكومية للملاحة الجوية إنه تم إغلاق ثلاثة مطارات وإلغاء أكثر من 40 رحلة أمس الثلاثاء، بينما أجبر الضباب أيضا على إغلاق آلاف المدارس، حيث تراجعت الرؤية إلى 200 متر.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الجفاف في إندونيسيا حتى أكتوبر المقبل.

وقالت الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث إن الحرائق دمرت أكثر من 328 ألف هكتار من المزارع والغابات في مختلف أنحاء البلاد هذا العام.

وذكرت الحكومة أنها نشرت أكثر من 14 ألف جندي و40 مروحية وطائرة لإخماد الحرائق.