الرئيس اللبناني: استمرار مسار ما يسمى بـ«صفقة القرن» لا يؤدي إلى سلام



أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن استمرار المسار الحالي لما يسمى بـ"صفقة القرن" لا يؤدي إلى سلام.

وقال عون، خلال استقباله، اليوم، في قصر بعبدا، وفدا من المشاركين في "برنامج زمالة رواد الديمقراطية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" بالجامعة الإمريكية في بيروت برئاسة السيدة شانتال سعيد مشنتف، إن "أي سلام بين الشعوب لا يقوم إلا على مبدأ العدالة والقبول بالآخر، وهو ما لا يزال مفقودا اليوم".

وأضاف: "إذا استمر المسار الحالي لما يسمى بـ"صفقة القرن" فلا سلام سيتحقق في الشرق الأوسط، إذا لم يكن سلاماً عادلًا، وعكس ذلك يصبح فرض أمر واقع على الشعوب العربية التي لا يمكنها أن تنسجم مع شعب غريب استوطن أرضها، وهو لا يتعاطى مع الآخرين إلا وفق منطق القوة".

يذكر أن "برنامج زمالة رواد الديمقراطية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ممول من قبل الشراكة الأمريكية - الشرق أوسطية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، ويضم شبابا من مختلف الدول العربية.