صربيا تطالب القادمين من مناطق ذات معدلات اصابة عالية بكورنا بملء نموذج

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قالت وزارة الصحة الصربية يوم الخميس إن البلاد ستطالب جميع المسافرين العائدين من مناطق تعتبرها عالية الخطورة بملء نموذج الكتروني في وقت مبكر قبل العودة، اعتبارا من اليوم الجمعة.

ويعني هذا بشكل مؤكد أن المواطنين الصربيين العائدين من دول كرواتيا أو البوسنة والهرسك أو الجبل الأسود المجاورة سيتعين عليهم ملء النموذج على موقع الوزارة عبر الإنترنت.

وذكرت وسائل الإعلام الصربية أن النموذج سيساعد السلطات بسرعة على تتبع العائدين الذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.

ويدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة(1600 بتوقيت جرينتش)..

ولن يُطلب من العائدين الدخول إلى الحجر الصحي أو تقديم شهادة على الحدود تثبت سلبية اصابتهم بكورونا.

وتعتبر الجبل الأسود (مونتينيجرو) مقصدا مفضلا بشكل خاص للسياح الصرب والعديد منهم لديهم أقارب في كرواتيا والبوسنة. حيث كانت الدول الأربع من بين الدول المنتمية إلى يوغوسلافيا السابقة.