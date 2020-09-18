بلغاريا: الانتخابات عبر بطاقات الاقتراع أو ماكينات التصويت

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صار بإمكان الناخبين في بلغاريا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة عبر الاقتراع التقليدي، بطاقة التصويت، أو من خلال ماكينات تصويت، وذلك عقب تعديل قانون الانتخابات اليوم الخميس.

ووافق البرلمان في العاصمة صوفيا على تعديل مماثل تقدم به حزب "جيرب" المحافظ الشعبوي الحاكم.

ويعيد التغيير السماح بآلية بطاقة التصويت التقليدية التي تم التخلي عنها مؤخرا، بالتوازي مع استخدام ماكينات التصويت.

ورفضت المعارضة، التي تتألف من الحزب الاشتراكي البلغاري "بي إس بي" وحزب "دي بي إس" وغالبيته من العرقية التركية، إعادة العمل ببطاقات الاقتراع، بسبب احتمال تزوير النتائج.

وتسمح ماكينات التصويت للمواطنين بأن يدلوا بأصواتهم في لجان الاقتراع عبر الضغط على زر.

ولا يوجد اقتراع عبر البريد في بلغاريا. ويتعين على البلغاريين الذين يعيشون في الخارج أن يدلوا بأصواتهم في سفارات بلادهم أو قنصلياتها في الدول المضيفة.

وكان الرئيس رومين راديف، القريب من الاشتراكيين، يرغب في استخدام حق النقض أمام إعادة تطبيق التصويت عبر بطاقات الاقتراع. وقال الرئيس: "هذه محاولة للإبقاء على إمكانية التلاعب في الانتخابات".

ووفقا لاستطلاعات رأي أجريت في الآونة الأخيرة، السباق متقارب بين حزب "جيرب" الحاكم والاشتراكيين المعارضين.