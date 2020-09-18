معروف حكما لمباراة الزمالك وأسوان في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان، المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ28، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إسناد المباراة إلى محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه هاني عبدالفتاح وشريف عبدالله، ومحمد علاء هاشم حكم رابع، على أن يدير تقنية الفيديو الحكم خالد الغندور، ويعاونه أحمد حمدي.

ويدخل الزمالك، مباراته أمام أسوان، تحت شعار الفوز ولا بديلا عنه، لضمان الحفاظ على وصافة الدورى الذى يحتله حاليا برصيد 55 نقطة من 27 مباراة، حقق الفوز في 16 وتعادل في 7 وخسر 4 مباريات، لكنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيده نهاية الموسم، عقوبة تأديبية عقب انسحابه أمام الأهلى في الدور الأول للدورى.

في المقابل، يدخل أسوان المباراة، وهو يقدم أفضل عروضه منذ مشاركته بالدورى الممتاز، بعدما حقق 8 نقاط في آخر 4 مباريات، بالفوز في آخر مباراتين على الإنتاج الحربى 0/2 وعلى طنطا 0/4، وسبقهما التعادل مع طلائع الجيش وسموحة، ويحتل حاليا الفريق المركز التاسع برصيد 31 نقطة.