فتاة بريطانية سمراء تتبرع بكتب عن العنصرية لغير القادرين مجانًا

فى لفتة إنسانية لطيفة، أقدمت الفتاة البريطانية السمراء، ماجا أنطوان أونيكوى، البالغة من العمر 20 عامًا، على تنفيذ مشروع خيرى يهدف لتوفير كتب مجانية للأشخاص الذين يرغبون فى معرفة المزيد عن تاريخ السود والعنصرية ولكن لا يمكنهم تحمل تكاليف تلك الكتب.

وقالت «أونيكوى» إن الفكرة جاءت لها بعد أن أخبرها العديد من الأشخاص أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف تلك الكتب، وأضافت أن مشروعها يحوى كتبًا تزيد قيمتها على 4000 جنيه إسترلينى، وتابعت: «أشعر وكأننى فى الواقع أجرى نوعًا من التغيير وهو أمر رائع حقًا».

وأكدت أن حادثة مقتل جورج فلويد فى الولايات المتحدة فى مايو الماضى على يد أفراد من الشرطة، وهى الحادثة التى أثارت سلسلة من الاحتجاجات فى جميع أنحاء العالم، وأدت لظهور حركة «حياة السود مهمة Black Lives Matters»، كانت من بين أبرز المحفزات الخاصة لبدء المشروع؛ لتعريف العامة بمعاناة السود فى كل مكان مع الاضطهاد العرقى والعنصرية حتى يومنا هذا، وأضافت «إذا كنت لا تعرف ما الذى يمر به السود، وتاريخهم من الكفاح والمعاناة، فأنت لا تعرف كيف تقدم لهم يد العون حقًا».

وكشفت عن أنها تلقت عروضا عدة للتمويل فى بداية مشروعها فى مدينة «واتفورد» البريطانية؛ حيث قالت إنها فى غضون ثلاث أو أربع ساعات تلقيت تبرعات بقيمة 800 جنيه إسترلينى، نقلًا عن شبكة «بى بى سي» الإخبارية.

وأوضحت أن المشروع حاليًا يقتصر على توزيع الكتب على الأفراد فقط، ولكنها تأمل فى نهاية المطاف فى توسيع نطاق العمل ليشمل المدارس والسجون، وقالت «أشعر وكأننى أقوم بفعل الشىء الصحيح، وليس لى استفادة شخصية منه، أنا فقط أقوم بما كان يجب لمؤسساتنا ومناهجنا الدراسية القيام به».