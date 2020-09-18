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روسيا تعلق على إعلان ترامب عن محاولته اغتيال الرئيس السوري

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا
موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 8:47 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 8:47 م

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتغيير الحكم الحالي في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية أن نيبينزيا قال خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة: "سمعنا مؤخرا عن خطط لاغتيال رئيس دولة ذات سيادة، الرئيس بشار الأسد.. ما هذه إن لم تكن سياسة تغيير النظام".

وشدد على "أن العقوبات الأحادية غير المشروعة في حد ذاتها، والتي تستخدم كأداة عقاب جماعي وتهدف إلى إثارة السخط الاجتماعي تعيق جهود أولئك، الذين يريدون السلام في سوريا".

ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الأطراف، التي تظهر عدم احترامها للقانون الدولي إلى التخلي عن هذه الممارسة.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية مع محطة فوكس نيوز في وقت سابق، إنه سنحت له الفرصة سابقا "للتخلص من بشار الأسد" لكن وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس اعترض على ذلك.

من جانبها، نددت دمشق بتصريحات ترامب، مؤكدة أن اعترافه بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وتنتهج نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل والتصفيات دون الأخذ بعين الاعتبار أي ضوابط أو قواعد قانونية أو إنسانية أو أخلاقية في سبيل تحقيق مصالحها في المنطقة.

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