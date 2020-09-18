ترامب يعتزم تشكيل لجنة للارتقاء بـ «التعليم الوطني» في أمريكا

في خطاب مفعم بالهجمات على الجناح اليساري والأيديولوجيات الليبيرالية، واتهام الخصوم بالسعي لإحداث ثورة ثقافية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة تعليمية اتحادية جديدة من أجل تشجيع "التعليم الوطني".
وقال ترامب اليوم الخميس: "سيتعلم شبابنا أن يحبوا أمريكا بقلوبهم وأرواحهم".
وتحدث ترامب كيف قام نشطاء يساريون خلال الاحتجاجات ضد قسوة الشرطة والعنصرية خلال الصيف، بهدم تماثيل لشخصيات تاريخية مهمة، كما انتقد خصومه الذين قال عنهم إنهم يريدون تصوير الولايات المتحدة كدولة عنصرية تقوم على القمع.
وتوجه ترامب إلى مقر الأرشيف الوطني – حيث إعلان الاستقلال والدستور الأمريكي- لإلقاء خطابه في ذكرى توقيع الدستور عام 1787.
وأعلن الرئيس أنه سيشكل "لجنة وطنية للارتقاء بالتعليم الوطني".