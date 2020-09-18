 الأرجتنين تدرس فرض ضريبة الثروة على أبنائها المقيمين في الخارج - بوابة الشروق
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الأرجتنين تدرس فرض ضريبة الثروة على أبنائها المقيمين في الخارج

علم الأرجنتين
علم الأرجنتين
د ب أ
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 4:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 4:49 ص

قال عضو البرلمان الأرجنتيني كارلوس هيللر إن الحكومة تريد توسيع نطاق ضريبة الثروة التي يتم تحصيلها مرة واحدة من الأثرياء لتشمل الأثرياء المقيمين في الخارج من أبنائها.

وأشار عضو البرلمان الذي يروج لهذه الخطوة إن البرلمان يدرس تعديل تشريعي لتطبيقها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الضريبة تطبق حاليا على الأثرياء المقيمين في الأرجنتين فقط.

وقال هيللر خلال اجتماع للجنة الميزانية في البرلمان إن الحكومة تعتزم إدخال تعديل على المادة الثانية من قانون هذه الضريبة بحيث يشمل الأثرياء المقيمين في الخارج، وعلى حصصهم في الشركات الموجودة في الأرجنتين.

وأضاف هيللر إن التعديل التشريعي يستهدف "تجنب التمييز في المعاملة بين المقيمين وأولئك الذين غيروا محل إقامتهم... هذا التعديل يستهدف ضمان أن يدفع هؤلاء غير المقيمين الذين يمتلكون حصصا في الشركات الارجنتينية الضريبة"

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