تريزيجيه يهنئ الأهلي بالدوري رقم 42

وجه محمود حسن تريزيجيه، نجم النادي الأهلي السابق، والمحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، التهنئة للنادي الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي، رسميًا، بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، مستفيدًا من خسارة الزمالك، أقرب ملاحقيه، أمام أسوان، قبل 7 جةلات من نهاية المسابقة.

وحقق أسوان فوزًا تاريخيًا، للمرة الأولى في تاريخه، أمام الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

خسارة الزمالك اليوم منحت الأهلي لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه، حيث أصبح الفارق بين الأهلي، المتصدر برصيد 72 نقطة، والزمالك أقرب منافسيه 20 نقطة، مع تبقي 6 مباريات فقط للفريق الأبيض بـ18 نقطة.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره الفوز بالدوري رقم 42».