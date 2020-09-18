ألقت الشرطة في سلوفاكيا القبض على الرئيس السابق للمكتب السلوفاكي لتحقيقات الجمارك والضرائب.

وعرفته الشرطة باستخدام الأحرف الأولى من اسمه "إل إم"، لكن الشرطة كشفت عن وظيفة المشتبه به في بيان يوم الخميس.

وقال متحدث باسم الشرطة لقناة "تي إيه 3" الإخبارية التلفزيونية إنه يجري اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده بتهمة الابتزاز و"تقييد الحرية الشخصية"، وهو مصطلح تستخدمه الشرطة يمكن أن يشير إلى الاختطاف.

وأقيل المشتبه به من منصبه في يونيو وسط مزاعم فساد وتقارير إعلامية تربطه بجماعة إجرامية منظمة في غرب البلاد قامت الشرطة بتفكيكها منذ ذلك الحين.

وزعم موقع "أكتوالتي دوت إس كيه" الإخباري أن المسؤول السابق لم يكن بإمكانه تمويل ممتلكاته العقارية باستخدام دخله المعتاد فقط. وأشار إليه تقرير بأنه "مسؤول جذبت ممتلكاته العقارية الانتباه".

وكان المحققون يبحثون عن شبكات فاسدة ضمن سلك القضاء في البلاد منذ مقتل الصحفي الاستقصائي يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا في فبراير 2018. حيث عمل كوتشياك في موقع "أكتوالتي دوت إس كيه".

وكان كوتشياك قد كشف عن الصفقات الغامضة للمليونير ماريان كوشنر، التي قيل إنها قامت بشكل منهجي برشوة وابتزاز القضاة والمدعين العامين من أجل شراء البراءة في العديد من فضائح الاحتيال.