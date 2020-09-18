رئيس وزراء العراق يُعزي هاتفيا نظيره السوداني في ضحايا الفيضان

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر خلاله عن تعازيه لرئيس الوزراء والشعب السوداني في ضحايا كارثة الفيضان.

وأكد الكاظمي أن العلاقات التاريخية بين البلدين تُحتّم على العراق الوقوف بكل ما يستطيع بجانب السودان الشقيق حتى يجتاز محنته.

من جانبه، عبر حمدوك عن شكره وتقديره لشعب وحكومة العراق لحرصها على الوقوف بجانب الشعب السوداني لاجتياز الظرف الدقيق الذي يمر به السودان.

وفي غضون ذلك، تلقى رئيس الوزراء السوداني برقية تعزية من سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، عبّر فيها عن حُزنه البالغ بنبأ الفيضانات التي ضربت معظم أنحاء البلاد، وخلفت عدداً من الضحايا.