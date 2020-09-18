المفوضية الأوروبية تطلق خطة عمل لمناهضة العنصرية

أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة خطة عمل مناهضة للعنصرية بهدف تكثيف جهودها لمكافحة العنصرية داخل الاتحاد الأوروبي.



وقالت المفوضية الأوروبية إنها تحاول التعامل مع التنسيق بين الدول وتعزيز الوعي وإنفاذ القانون الذي يحمي الأشخاص من التعرض للتمييز.



وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بملف القيم، فيرا يوروفا، في مؤتمر صحفي: "التقدم الذي جرى احرازه في إطار مكافحة العنصرية والكراهية في أوروبا ليس كافيا... ولكننا نأمل أنه مع الوقت والمزيد من الجهود يمكننا تغيير الوضع في أوروبا".



وأضافت: "هذا هو هدف خطة العمل الجديدة ولن نتردد في التحرك، بما في ذلك تعزيز تشريعاتنا وإنفاذ القوانين بقوة".



ويأتي هذا عقب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أمس الأول الأربعاء، عن إطلاق منسق جديد معني بمناهضة العنصرية. وسوف تنظم المفوضية أيضا قمة مناهضة للعنصرية العام المقبل.



واندلعت موجة جديدة من المظاهرات في انحاء العالم أوائل العام الجاري عقب وفاة عدة أشخاص من أصحاب البشرة الداكنة، وبينهم جورج فلويد الأمريكي من اصل أفريقي الذي قتل في الولايات المتحدة وهو في عهدة الشرطة.