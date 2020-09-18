أمل كلوني تستقيل من منصب مبعوثة بريطانيا لحرية الإعلام

قدمت المحامية في مجال حقوق الإنسان أمل كلوني استقالتها من منصبها كمبعوثة بريطانيا الخاصة لحرية الإعلام، احتجاجا على نية الحكومة انتهاك القانون الدولي، عبر مشروع قانون السوق الداخلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن كلوني وصفت أعمال الحكومة بـ "المؤسفة"، وبعثت بخطاب استقالتها إلى وزير الخارجية دومينيك راب.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أجرى تعديلا على مشروع قانون مثير للجدل، ووافق عليه مجلس العموم مبدئيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما يسمح بالتراجع عن بعض الالتزامات التي تضمنها اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وخرجت بموجبه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أثار حفيظة التكتل الأوروبي واعتراضات من جانب المعارضين له في الداخل والأوساط المحافظة.