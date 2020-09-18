مليون فرصة عمل في معرض بانكوك الدولي للتوظيف بتايلاند

تعتزم وزارة العمل في تايلاند تقديم مليون وظيفة جديدة لدى القطاعين العام والخاص، وذلك خلال معرض للتوظيف يهدف إلى دعم الخريجين الجدد، والعاطلين عن العمل في خضم تفشي وباء كورونا.

وغرد المتحدث الحكومي راتشادا دناديرك، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة وكتب أن المعرض سيقام في الفترة 26-28 من سبتمبر الجاري، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشمل المعرض 410 الفا و415 وظيفة في القطاع الحكومي، و260 ألفا للخريجين الجدد في إطار برنامج مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى 112 ألفا و242 وظيفة بالخارج.

كما تشمل الوظائف 106 آلاف و312 من إدارة التوظيف، و66 ألفا و881 وظيفة لبعض الوقت، و44 ألفا و150 وظيفة في إطار استبدال عمالة أجنبية.