 لبنان يسجل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي يصل إلى 26768 حالة - بوابة الشروق
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لبنان يسجل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي يصل إلى 26768 حالة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 12:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 12:39 ص

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 685 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 26 ألفا و768 حالة ثبتت إصابتهم من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 263 حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11791 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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