لاعب أسوان: لا أعرف لماذا اعترض لاعبو الزمالك بعد الهدف

تعجب إبراهيم جلال، لاعب فريق أسوان، وصاحب هدف فوز الفريق أمام الزمالك، من اعتراضات لاعبي الزمالك عقب الهدف.

وحقق أسوان فوزًا تاريخيًا، للمرة الأولى في تاريخه، أمام الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم جلال في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: «لا أعرف لماذا اعترض لاعبو الزمالك، وضعت جسمي للحصول على الكرة، ورأيت جنش يترك المرمى لذا قررت التسديد مباشرة».

وأضاف لاعب أسوان: «الفوز ضد الزمالك دليل على أن نتائجنا الفترة الأخيرة ليست صدفة بل نتاج عمل نقوم به».

وأتم: «الأداء الذي نقدمه نستحق بناء عليه أكثر من النجاة من الهبوط، نريد اللعب على تحقيق مركز جيد».

خسارة الزمالك اليوم منحت الأهلي لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه، حيث أصبح الفارق بين الأهلي، المتصدر برصيد 72 نقطة، والزمالك أقرب منافسيه 20 نقطة، مع تبقي 6 مباريات فقط للفريق الأبيض بـ18 نقطة.