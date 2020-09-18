أوقاف المنيا: للأسبوع السابع على التوالي توزيع 4 أطنان لحوم صكوك أضاحي

أعلن الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن اليوم الجمعة، تتابع وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع السابع على التوالي، وذلك حتى الخميس 24 / 9 / 2020م، حيث يتم توزيع 4 أطنان لحوم، لتصل كمية ما تم توزيعه 28 طنا على قرى محافظة المنيا والأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف "وتستمر غرفة العمليات في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين".

وقال "تؤكد الغرفة على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع، والالتزام بعدم التصوير".