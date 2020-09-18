قضت محكمة مكسيكية بمسؤولية صاحبة مبنى مدرسة عن انهيارها الذي أودى بحياة 26 شخصًا خلال زلزال عام 2017 ، حسبما قال ممثلو الادعاء.



وأفاد البيان الصادر في وقت متأخر يوم الخميس( بالتوقيت المحلي) أن المرأة، التي كانت أيضا مديرة المدرسة، أدينت بالقتل غير العمد.



وطالب المدعون بالسجن 57 عاما لمالكة المبنى، الذي يضم مدرسة إنريكي ريبسامين الخاصة في مكسيكو سيتي.



وكان انهيار المبنى المكون من أربعة طوابق من أكثر الحوادث مأساوية خلال الزلزال الذي بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر في 19 أيلول/ سبتمبر2017 ، والذي أودى بحياة 369 شخصًا.