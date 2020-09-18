ارتفاع إصابات كورونا يدفع الأساقفة الأوروبيين إلى عقد اجتماعهم الكترونيا

ألغى مجلس مؤتمرات الأساقفة الأوروبيين "سي سي إي إي"، جلسته العامة المقررة في الفترة من 25 إلى 27 الشهر الجاري في براغ، حسبما أعلن مؤتمر أساقفة التشيك المضيف للحدث اليوم الخميس.

ويرجع سبب الإلغاء إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة التشيكية خلال الأيام القليلة الماضية، وصدور تحذيرات من السفر إلى جمهورية التشيك من جانب عدد من الدول.

وستجرى مناقشات رؤساء مؤتمرات الأساقفة الكاثوليك في أوروبا عبر الإنترنت.

وكانت آخر جلسة عامة للمؤتمرات عقدت في بلدة سانتياجو دي كومبوستيلا بإسبانيا قبل عام.

وتأسس مجلس مؤتمرات الأساقفة الأوروبيين في عام 1971، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الأساقفة الكاثوليك في أوروبا.