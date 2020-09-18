 وحدة التدخل البيئي السريع ترفع 3515 متر قمامة من الشوارع بالشرقية - بوابة الشروق
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وحدة التدخل البيئي السريع ترفع 3515 متر قمامة من الشوارع بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 2:36 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 2:36 م

قال فخري عبدالعزيز، مستشار محافظ الشرقية لشئون البيئة والنظافة والتجميل، إن وحدة التدخل البيئى السريع رفعت 535 متر مكعب من القمامة بمدينة القنايات، و840 متر مكعب من مركز فاقوس، و510 متر مكعب من مركز ديرب نجم، بالإضافة إلى 485 متر مكعب من مركز الحسينية، و535 متر مكعب من مركز أولاد صقر.

وأوضح عبدالعزيز، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه تم رفع 610 متر مكعب من القمامة بمركز كفر صقر، ليرتفع بذلك إجمالي حجم القمامة التي تم رفعها إلى 3 آلاف و515 متر مكعب، وذلك باستخدام 13معدة لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.

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