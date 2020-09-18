المكسيك تقترح إغلاق حدودها مع أمريكا حتى 21 أكتوبر

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قالت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم الخميس، إن المكسيك تقترح إبقاء حدودها مع الولايات المتحدة مغلقة حتى 21 أكتوبر.

وبدأ الإغلاق في 21 مارس وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.

وأوضحت وزارة الخارجية عبر موقع تويتر، إنه من المقرر الآن أن ينتهي الإغلاق في 21 سبتمبر.

وقررت المكسيك أن تستمر في الإغلاق لمدة شهر آخر بناء على تطور جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت المكسيك أكثر من 680 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 72 ألف حالة وفاة، وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة القائمة بأكثر من 6.6 مليون إصابة وأكثر من 197 ألف حالة وفاة.