فنلندا: الحكومة ستساعد عمال مؤسسة «نيستيه أويل» الذين بصدد فقد وظائفهم

قالت رئيس وزراء فنلندا، سانا مارين، اليوم الجمعة، إن حكومتها تستعد لتقديم المساعدة للعمال الذين بصدد فقد وظائفهم في مؤسسة نيستيه أويل الفنلندية للنفط، التى تخطط لإغلاق مصفاة النفط التابعة لها والواقعة بمدينة نانتالي الساحلية.



وذكرت رئيس الوزراء الفنلندية، في تصريحات للصحفيين في مدينة نانتالي الساحلية، أنه بالنظر إلى تحول مؤسسة نيستيه أويل عن إنتاج الوقود الأحفوري والاتجاه إلى مصادر الطاقة المتجددة، فإن الحكومة الفنلندية يمكنها الحصول على أموال من "صندوق الانتقال العادل" التابع للاتحاد الأوروبى والذى يمثل آلية للمساعدة على التحول إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة؛ وذلك لمساعدة العمال الذين سيفقدون وظائفهم نتيجة لتحول المؤسسة إلى مصادر الوقود الصديقة للبيئة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المؤسسة قولها في وقت سابق من الأسبوع الحالى، أنه سيتم شطب حوالى 470 وظيفة خلال اجراءات المؤسسة لإعادة تنظيم العمل في مصافيها النفطية.



يذكر أن مؤسسة نيستيه أويل للنفط هى شركة لتكرير وتسويق النفط وتمتلك المؤسسة اثنتين من المصافى في فننلندا إحداهما في مدينة بورفو والثانية في مدينة نانتالى.