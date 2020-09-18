التعليم: 239 ألف طالب يبدأون امتحانات الدور الثاني الدبلومات الفنية اليوم

تبدأ اليوم، السبت، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والتي يؤديها 236 ألف طالب فى دبلوم الثلاث سنوات و3 آلاف فى دبلوم الخمس سنوات بإجمالى 239 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدة لجان سير.

وقال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الامتحانات تستمر حتى 1 أكتوبر المقبل على أن يبدأ تقدير الدرجات بامتحانات الدور الثانى بداية من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، ويتم إعلان نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية خلال الفترة من 8 حتى 11 أكتوبر.

وأوضح مجاهد، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم إتاحة التظلم على نتيجة الدور الثانى للدبلومات فى اليوم الثانى من إعلان النتيجة حتى يوم 17 أكتوبر، لافتا إلى أنه يتم متابعة كافة الإجراءات الخاصة بتظلمات الطلاب سواء على نتيجة الدور الأول أو الثانى منها إبلاغ الطلبة الذين يحصلون على زيادة درجات بهذه الزيادة.

وأوضح أن الوزارة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا أثناء أداء امتحان الدور الثانى على رأسها تحقيق التباعد بين الطلاب فى المقاعد والتزامهم الكامل بارتداء الكمامات وقياس درجة حرارتهم أثناء الدخول وتعقيم اللجان وأيضا التزام المراقبين والملاحظين بنفس الإجراءات.

وانتهت الوزارة الخميس الماضي من استقبال تظلمات الطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وأكدت الوزارة أن إجراءات الاطلاع تمت بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول، وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لايستفيد من تظلمه.