 معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر - بوابة الشروق
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معرض «الطريق الدائري» لـ عمرو الكفراوي بجاليري مصر.. 27 سبتمبر

عمرو الكفراوى
عمرو الكفراوى
شيماء شناوى:
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 3:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 3:51 ص

أعلن جاليري مصر عن معرضه القادم للفنان عمرو الكفراوي "الطريق الدائري" يوم الأحد ٢٧ سبتمبر الساعة السابعة مساء.

يهتم الكفراوي في أعماله بمفهوم المدينة وتأثيرها علي الحياة اليومية لساكنيها، وعلاقة المقيمين بالمتغيرات التي تحدث داخلها، كما ينشغل بمفهوم الحداثة والاغتراب وارتباطه بالحياة المعاصرة كسمة عامة.

يعمل الكفراوي علي "المناظر المدينية" والحياة اليومية بمفاهيم كلاسيكية باستخدام الطباعة والرسم والتصوير الفوتوغرافي ووضعها في قوالب معاصرة.

عمرو الكفراوي، فنان بصري مواليد القاهرة ١٩٨٠، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ٢٠٠٣، كما حصل على دبلومة التصميم الجرافيكي من جامعة وارسو عام ٢٠٠٧. يعيش ويعمل الكفراوي حاليًا بين مونتريال والقاهرة.

شارك الكفراوي في العديد من المعارض المحلية والدولية وبرامج الإقامة الفنية في سويسرا والبوسنة والمغرب وإسبانيا والأردن وبولندا وقطر ومصر.

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