المؤرخ أيمن فؤاد سيد: نعامل حامل الدكتوراه من جامعة السوربون وكأنه حصل عليها من سوهاج

ــ البعض يتناول الشخصيات التاريخية بالسلب «عشان عاوزين شهرة»

«إذا لم توجد وثائق فلا تاريخ»، وما يتعلق بالتاريخ القديم يتم تناوله بالبحث والنقد وما يصلنا من وثائق، لكن ما يخص التاريخ الحديث، يصوغه البعض ممزوجا برؤية ايديولوجية، وهذا يدخل فى سياق العلوم السياسية، أكثر من كونه تاريخا، مثل بعض ما يتناوله بعض الناصريين والقوميين لأحداث مضت، لدعم موقفهم مثلا.

هكذا يرى أستاذ التاريخ الإسلامى، و«رئيس الجمعية التاريخية» الدكتور أيمن فؤاد سيد، فى حواره مع «الشروق»، والذى تطرق فيه إلى مشكلة الجامعات المصرية، وتراجع البحث العلمى وبعض القضايا المثيرة للجدل وللتأمل. فهو يؤكد أن هناك خللا فى المجلس الأعلى للجامعات، فلا توجد أية بعثات إلى الخارج، وهذا أثر بشكل عكسى علينا قياسًا بالمرحلة المبكرة التى كان بها احتكاك بالجامعات الغربية، فى انجلترا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، وفى مرحلة أخرى حيث تم الاحتكاك بالجزء الشرقى، مثل الاتحاد السوفيتى. هذا التراجع جرى خلال الـ30 سنة الأخيرة، يضاف إلى ذلك أن الجامعة لا تدعم الطلاب بالمراجع الأجنبية المهمة.

أما الحديث أن الجامعات الخليجية، لم تعد ترسل طلابها إلى الدراسة بمصر، فقد تحول توجهها إلى الغرب (أوربا وأمريكا)، فالطريف أننا فى مصر نتبع نظام المعادلة، والذى يمنح بموجبه نفس الدرجة التى تمنحها جامعة هارفارد أو السوربون مثلا، وكأن جامعات مصر تمنح الدرجة الأعلى، وهذا غير منطقى؛ لأن ترتيب الجامعات المصرية متأخر، فالذى يحمل الدكتوراه من جامعة السوربون يعاملونه فى مصر وكأنه حصل عليها من جامعة سوهاج.

* لماذا هذا التراجع ومتى حدث؟

ــ السبب أن طريقة البحث هنا تقليدية وسردية جدا، لا نقد فيها ولا تفكير، حتى إن بعض القضايا المطروحة عند المغرب العربى لا نجرؤ على تناولها هنا، وأقرب مثال هو إصدار كتاب «صحيح البخارى.. نهاية أسطورة»، لباحث مغربى، يستوفى المعايير النقدية، وهذه قضية بحثية منهجية، نرد عليها منهجيا، لا بالمصادرة أو المنع.

كما يجب التفرقة بين التاريخ الأكاديمى وبين التاريخ الشعبى أو الذاكرة، فالتاريخ الشعبى موجود فى التاريخ القديم، فى الروايات الشعبية مثل «الظاهر بيبرس»، «عنترة»، و«ذات الهمة». التاريخان موجودان. لكن عندما نكتب التاريخ لابد تناوله من وثائق، لا بالروايات.

* لكن كيف للقارئ التحقق من مصداقية الكتب التاريخية؟

ــ هناك كتب ذات مصداقية مثل الطبرى وابن الأثير، وغيرهما من المؤرخين، لكن «ابن كثير»، لا يعد مؤرخًا، فهو محدث وحافظ، وكل من يسبق اسمهم كلمة «الحافظ»، لا تعد كتبهم مصدرا تاريخيا، مثل الحافظ الذهبى والحافظ ابن كثير، وغيرهما. كما أننا نحتاج إلى ٥٠ سنة، لكى تتوافر كل الرؤى والمصادر. وعلى القارئ معرفة التفرقة بين المجتهد وشاهد العيان، فإذا كان الكاتب مشاركا فى الأحداث نعتبره شاهد عيان مثل «الرافعى» أو مشاركا فى صنع الحدث مثل «محمد حسنين هيكل»، فهؤلاء يقدمون الوثيقة، لا التحليل، أما غير ذلك فهو يعد اجتهادا لا أكثر، لكن يلزمه منهجية فى الكتابة، وهذا يحتاج إلى درس.

* إلى أى مدى يمكن أن نثق فى قراءة التاريخ فى ظل وجود تضارب القراءات؟

ــ ـيلزم اتباع نقد المصادر، أى معرفة المصادر الذى يجب أن نستقى منها الأحداث وأيهما نستبعده، وهذا ضرورى جدا لباحث التاريخ، لأن من لا يفعل ذلك قد يقدم قراءة غير صادقة.

* وهل الموضوعية المطلقة موجودة؟

ــ بالطبع لا.

* كيف نقيم الشخصيات التاريخية؟

ــ بالأحداث والوقائع المدعومة بالوثائق، أما من يتناول بعض الشخصيات دون سياق «دول ناس عايزة شهرة».

* وهل تفضل تناول الأعمال السينمائية للأحداث التاريخية؟

ــ مهم جدا، لكن على أن تكون هناك مراجعة تاريخية للسيناريو، وعندنا اتفاق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون من ٣٠ سنة يلزمهم بالمراجعة من قبل الجمعية التاريخية، ويتم ذلك بترشيح متخصص لمراجعة المادة التاريخية لا الأحداث الدرامية.

* وماذا عن القطاع الخاص؟

ــ «ماحدش بيسأل فينا»، واتحاد الإذاعة والتليفزيون توقف عن الإنتاج منذ ١٠ سنين.

* تحدثت عن تسييس التاريخ الذى يصوغه البعض ممزوجا برؤية أيديولوجية.. فهل هذا حدث أيضا فى التاريخ الإسلامى؟

ــ بالتأكيد، هناك الكثير، ومنها الخلافة بين الصحابة خاصة ما حدث بين سيدنا (على بن أبى طالب)، و(معاوية بن سفيان)، وهذا أساسه خلاف سياسى، لكن تم تديينه من قبل «الشيعة»، و«الخوارج»، أى الذين خرجوا على الإمام «عليّ»، ورفضوا نتيجة التحكيم، وكان منطقهم هو تطبيق ما جاء فى الكتاب والسنة بالنص، دون إعمال العقل عكس المعتزلة، واستخدموا آليات متشددة وعنيفة فى تلك الفترة، وكانت بداية خروجهم عند محاولة أخذ ثأر عثمان بن عفان، وانتهى الأمر بمقتل الإمام على.

* تناولت الدولة الفاطمية فى كتابك بشكل ينصفها، فى رأيك لماذا تتعرض للهجوم دائما، وهل كانت بهذا السوء؟

ــ الدولة الفاطمية شهدت تحولات كثيرة، فى البداية كان هناك حكام كبار مثل المهدى، والقائم، والمنصور، والمعز لدين الله، ويحسب لهم، نقل الخلافة إلى مصر، بعد أن كانت ولاية تابعة للدولة العباسية، وأيضا إنشاء القاهرة، وبناء الجامع الأزهر، فهى كانت بمثابة خلافة منازعة للخلافة العباسية، ولكن تبع ذلك أئمة أطفال أو مراهقون، مثل، الحاكم بأمر الله، والمستنصر بالله، وفى عهدهم تدهورت أحوال الدولة.

* وماذا عن انقلاب صلاح الدين؟

ــ صلاح الدين، كان بداية التحول السنى فى مصر، وانقلابه على الفاطميين كان سلميًا ولم يحدث أبدًا أى عنف كما يذكر البعض.